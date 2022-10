Teotino: «Dembélé? Darmian esagerato con le urla! Mi chiedo una cosa»

L’Inter a Barcellona, oltre a sfiorare la vittoria, può recriminare una mancata espulsione per Dembélé (vedi moviola). Teotino crede che le urla esagerate di Darmian abbiano in qualche modo sviato l’arbitro. Poi un commento sul Gosens (forse) ritrovato. Di seguito il suo intervento a Radio Sportiva

ROSSO MANCATO – L’Inter al Camp Nou può recriminare la mancata espulsione di Ousmane Dembélé anche se, secondo Gianfranco Teotino, Matteo Darmian ha un po’ esagerato: «Il fallo di Dembélé andava valutato diversamente, forse Darmian ha esagerato un po’ con le urla che ha sentito tutto il mondo e l’arbitro non si è voluto fare condizionare ma dal Var ci si aspetta un segnale in questo caso. Sono rimasto impressionato dal brutto calcio del Barcellona in queste due partite con l’Inter, un calcio vecchio e alle origini del tiki taka. I giovani sono fortissimi e sono stati tra i migliori della squadra. Quelli che sono mancati sono Busquets e Piqué, cioè i due grandi vecchi della squadra».

POCO CONSIDERATO – Teotino non sa spiegarsi come mai Robin Gosens non venga considerato da Simone Inzaghi: «Me lo domando anche io. Lui ha avuto un impatto difficile con l’Inter perché è arrivato infortunato. Quest’anno mi aspettavo di vederlo titolare perché ha tutto per giocare in quella posizione. È il suo ruolo naturale e ieri ha dimostrato che quando ha gamba può arrivare molto facilmente in zona gol. Giocatore importantissimo, spero che sia solo una questione di condizione fisica che Inzaghi pensava non avesse. Ora che sembra l’abbia recuperata, anche se lo abbiamo visto solo nella parte finale della partita, secondo me deve essere un titolare di questa Inter».