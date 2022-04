Teotino: «Curioso di vedere la Juventus. Inter ha dimostrato una cosa»

Gianfranco Teotino è intervenuto in qualità di opinionista negli studi di 90esimo Minuto, dove ha parlato della gara di questa sera tra Juventus e Inter.

PRESTAZIONI – Questa l’analisi di Gianfranco Teotino in vista della gara di questa sera: «Sono molto curioso di vedere la partita di stasera e di come giocherà la Juventus. All’andata i bianconeri fecero una partita passiva. L’Inter ha dimostrato di soffrire le squadre che la aggrediscono e sono curioso di capire se Allegri aggredirà o aspetterà proprio come all’andata».