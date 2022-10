Teotino: «Credo poco al rinnovo di Skriniar! Inter e Juventus? Girone più…»

Gianfranco Teotino non è tanto fiducioso sul rinnovo di Skriniar con l’Inter. Il giornalista perplesso sulle cifre. Poi fa un confronto fra il girone Champions League di nerazzurri e Juventus

CHAMPIONS E RINNOVO − Teotino non ha dubbi sul girone dei nerazzurri, poi parla del futuro di Skriniar: «Il girone dell’Inter più complicato di quello della Juventus perché il Barcellona è una squadra molto forte e il Bayern Monaco è ad oggi una delle squadre più forti al mondo. Il Benfica forse è stato sottovalutato ma come rosa, sia tecnicamente che economicamente, è inferiore al Barcellona e tra PSG e Bayern Monaco c’è parità. Skriniar? Non vedo probabile un passaggio a gennaio, quanto a giugno bisogna capire i rapporti fra il club nerazzurro e quello francese. Al rinnovo ci credo poco anche perché le cifre che altrove gli possono dare l’Inter non se le può permettere». Così ha parlato a Radio Sportiva.