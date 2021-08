Teotino: «Correa buon giocatore ma anche Lotito ha fatto un affare! L’Inter…»

Teotino dice la sua sull’operazione Correa, che vede sia Inter sia Lazio soddisfatte. Il noto giornalista, ospite negli studi di “90° Minuto” su Rai 2, spiega le motivazioni che hanno portato Inzaghi a spingere per soddisfare le richieste economiche di Lotito

AFFARE DI COPPIA – Nel commentare la prestazione di Joaquin Correa in Hellas Verona-Inter, dopo le ambigue parole di Claudio Lotito appena una settimana fa (vedi dichiarazioni), Gianfranco Teotino sentenzia: «L’Inter ha dato anche i soldi a Lotito, quindi non è che la Lazio gliel’ha regalato! Anche Lotito ha fatto un affare vedendo come sta andando la Lazio. Correa è un buon giocatore, che Simone Inzaghi conosce molto bene e che sa fare tante cose davanti. È stato preferito a un attaccante più prima punta, perché Inzaghi ritiene che possa farlo. Come già fatto nel finale a Verona, quando è uscito Edin Dzeko, con Stefano Sensi alle sue spalle. Sono tre attaccanti tecnicamente molto bravi. La bravura tecnica dei tre è molto importante, perché consente di trovare la via del gol anche quando i centrocampisti giocano male. Come venerdì, che i tre centrocampisti dell’Inter hanno giocato uno peggio dell’altro…». Questo il commento di Teotino sull’affare Correa.