Teotino contro Spalletti: «Darmian meglio di Di Lorenzo! I rigori…»

L’Italia di Spalletti domani (lunedì) si giocherà la qualificazione a Euro 2024 contro l’Ucraina con due risultati a disposizione per staccare il pass. Teotino non è d’accordo con l’idea di formazione del CT azzurro che pensa all’esclusione di Darmian dal 1′ a favore di Di Lorenzo: di seguito il suo intervento a Sky Sport

IN FORMA – L’Italia di Luciano Spalletti ha due risultati su tre contro l’Ucraina per volare agli Europei 2024 che si terranno in Germania. Secondo Gianfranco Teotino, escludere Matteo Darmian dall’undici titolare potrebbe essere un errore: «Darmian ora mi sembra più in forma di Di Lorenzo, con il Napoli non stava andando benissimo. Darmian all’Inter è in grande forma e fa due ruoli. Rigori? Un problema serio, su Jorginho non si può più insistere. Andrebbe sul dischetto con un peso enorme. Di rigoristi l’Italia non ne ha, l’unico è Berardi ma dall’idea di formazione non dovrebbe giocare. Tutti gli altri no».