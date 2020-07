Teotino: “Su Conte bisogna sospendere il giudizio. Critiche Inter…”

Teotino attende su Conte, prima di dare giudizi definitivi. Secondo il giornalista l’Inter può ancora cambiare radicalmente la valutazione sulla sua stagione, essendoci non solo il campionato. Ecco la sua analisi nel corso di “90° – Notte Gol” su Rai Sport +.

UN’OCCASIONE – Gianfranco Teotino commenta le reazioni di Antonio Conte: «Critico nei confronti dei giocatori, ma soprattutto nei confronti della società. Su Conte bisogna un po’ sospendere il giudizio: siamo passati in una settimana dal fallimento allo scudetto ancora possibile. L’Inter ha vinto delle partite abbastanza semplici, bisogna vedere come si alza il livello cosa succederà. Soprattutto, se il campionato finirà senza lo scudetto, bisognerà aspettare l’Europa League: è un obiettivo assolutamente alla portata di un’Inter ai suoi livelli. Il sorteggio è stato favorevole: può arrivare in finale, dove comunque affronterà una grande squadra».