Teotino: “Conte? Non si sa perché sia insofferente verso l’Inter! Eriksen…”

L’Inter ha rialzato la testa contro il Torino, ribaltando il risultato del primo tempo e agganciando la Lazio al secondo posto in classifica. Gianfranco Teotino – ospite negli studi di “90° Notte Gol”, in onda su “Rai 2” – commenta la reazione degli uomini di Conte e l’insofferenza verso Eriksen. Di seguito le sue dichiarazioni

SENSO UNICO – L’Inter contro il Torino ha dato una risposta alle ultime amare prestazioni. Gianfranco Teotino sottolinea il dominio dei nerazzurri: «L’Inter ha dato una risposta importante. Era partita bene secondo me, poi il calcio è strano: nei primo 16 minuti il Torino non ha toccato una palla, alla prima azione Samir Handanovic ha regalato il gol ad Andrea Belotti. Poteva mettersi male e invece non penso abbia subito il colpo, è mancata un po di qualità che poi hanno dato gli attaccanti: Lautaro Martinez anche nel primo tempo mentre Alexis Sanchez è cresciuto nel secondo. Però parliamo di una partita giocata a senso unico».

INSOFFERENZA – E sulla situazione di Antonio Conte con la società, Teotino afferma: «Va detto che Conte non ha mancato di far sapere pubblicamente una certa insofferenza nei confronti della società. Non si è mai ben chiarito a proposito di cosa. Tutti gli acquisti, a parte Diego Godin e Stefano Sensi, sono arrivati in sua presenza. Ha fatto trapelare che avrebbe richiesto altri giocatori, per esempio Arturo Vidal al posto di Christian Eriksen. Però forse era meglio se lo diceva alla società, piuttosto che mettere Eriksen all’83’».