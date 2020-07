Teotino: “Conte non matto! Inter 4 volte a 3 giorni di distanza, Juventus 1”

Teotino difende Conte e le sue affermazioni sul calendario dell’Inter. Il giornalista, nel corso di “90° – Notte Gol” su Rai 2, ha evidenziato come il tecnico abbia ragione a dire che i nerazzurri hanno avuto meno giorni di riposo rispetto alle altre big di Serie A, soprattutto la Juventus.

CRITICA CORRETTA! – Gianfranco Teotino fornisce i dati: «C’è tutta questa tiritera, credo che abbia dato fastidio un po’ a tutti, forse anche ai tifosi interisti. Poi però, siccome Antonio Conte non è un matto, sono andato a vedere se avesse ragione. Devo dire che, obiettivamente, l’Inter da quando si è ripreso ha giocato quattro volte a tre giorni di distanza, le altre a quattro e da ora in poi giocherà sempre a tre giorni di distanza. La Juventus a tre giorni di distanza, da quando si è ripreso, ha giocato una volta, le altre a quattro e adesso con la Lazio a cinque. Quando è stato fatto il calendario, prima che si riprendesse, evidentemente tutti pensavano che questa fosse la partita scudetto. Nessuno pensava a un crollo della Lazio, si è pensato un calendario perché Juventus e Lazio arrivassero nella forma migliore. In quel momento era giusto, si è verificato sbagliato. L’Inter ha giocato quattro volte a tre giorni di distanza, la Juventus una volta, la Lazio tre volte e l’Atalanta cinque volte, più dell’Inter. Qualche domanda uno se la pone, come Conte».