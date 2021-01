Teotino: “Conte, indicazione errata. Inter, con la Juventus no sciocchezze”

Gianfranco Teotino

Il giornalista Gianfranco Teotino ha parlato nel corso di “Calcio Totale” su Rai Sport + dell’avvicinamento a Inter-Juventus. Secondo lui la squadra di Conte è favorita, ma dovrà evitare gli errori già visti nelle ultime due partite.

GLI ERRORI – Gianfranco Teotino sostiene che Antonio Conte avrebbe dovuto gestire meglio: «Poteva fare altri cambi, aveva giocatori di grande qualità in panchina. Ha preferito rafforzare, secondo lui, la capacità difensiva della squadra: in questo modo ha dato anche un’indicazione sbagliata ai giocatori, che si sono troppo ritirati. La Roma, che ha avuto una grandissima reazione, è riuscita ad approfittarne. L’Inter ha una grandissima rosa, la Juventus arriva anche in una difficoltà di uomini abbastanza importante domenica: prima i tre giocatori con il COVID-19, Paulo Dybala coi problemi al ginocchio e Weston McKennie che non si sa come sta. Ci sono moltissime problematiche per quanto riguarda la Juventus, quindi comunque vedo un po’ meglio l’Inter. Ma non deve fare sciocchezze, come a Genova dove si sono fatti due gol in cinque minuti in una partita in pieno controllo. O come con la Roma, dove ha buttato via una vittoria in una partita che a quindici minuti dalla fine aveva in pieno controllo».