Teotino: “Conte conosce benissimo il campionato. Gomez…”

Gianfranco Teotino commenta il momento di Antonio Conte e dell’Inter. E, dagli studi di “90° Minuto”, parla della suggestione Gomez sul mercato.

CONSAPEVOLE – Antonio Conte sta facendo benissimo con l’Inter, con cui è alla settima vittoria consecutiva in campionato. Ecco il commento di Gianfranco Teotino: «Finora è andato benissimo in tutti i campionati, sia in Italia con la Juve che in Inghilterra col Chelsea. Un po’ meno nelle competizioni europee. Il campionato italiano lo conosce come le sue tasche, conosce benissimo tutti gli avversari. E credo che sia questo il motivo per cui quest’anno sta un po’ cambiando il modo di mettere in campo la squadra, l’atteggiamento. Sta giocando anche un po’ al risparmio per certi versi, con ritmi un po’ più bassi. Fa anche delle scelte che a volte sembrano strane. Come quella di oggi con Perisic trequartista sulla destra. Poi, in un modo o in un altro siamo a sette vittorie consecutive, e questo è quello che conta».

GOMEZ – Teotino commenta poi l’eventuale interesse dell’Inter per Alejandro Gomez dell’Atalanta: «Io non lo vedo tanto Gomez in questo meccanismo dell’Inter. Conte sceglie una squadra e questa porta avanti fino alla fine. Gomez è un giocatore che sta un po’ fuori dagli schemi, è uno che si sposta un po’ dove vuole in campo. E infatti Gasperini non gliel’ha perdonato».