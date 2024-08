Teotino: «Chiesa-Inter? Ha una decisione chiave. Gudmundsson rischio»

Si parla di Chiesa come possibilità per l’Inter, non entro fine mercato ma nel 2025 a parametro zero. Il giornalista Teotino, nella puntata di questo pomeriggio di Microfono Aperto su Radio Sportiva, evidenzia una situazione. E toglie molte possibilità al trasferimento di Gudmundsson.

IL NOME A ZERO – Per Federico Chiesa l’Inter sembra una possibilità solo per il 2025 a parametro zero, tanto che la Juventus sta disperatamente cercando soluzioni alternative per scongiurare questo scenario. Gianfranco Teotino non è convinto: «Bisogna vedere se deciderà di restare un anno fermo. Per un giocatore della sua età stare un anno fermo, dopo aver avuto queste difficoltà al rientro dall’infortunio con guai fisici piccoli che gli hanno impedito di avere continuità di rendimento, non è utile. Non penso che l’Inter abbia in testa di prendere Chiesa adesso, anche perché non lo vedo titolare in questo sistema di gioco di Simone Inzaghi. O almeno non lo vedo in partenza. Semmai è più un’idea per il futuro, che per il presente».

Né Chiesa né Gudmundsson per l’Inter attuale, secondo Teotino

L’OBIETTIVO – Un altro giocatore accostato per l’attacco dell’Inter, assieme a Chiesa, è Albert Gudmundsson. Ora sta andando alla Fiorentina, ma pure qui Teotino ha dei dubbi: «Sono sincero, io penso che sia un’operazione a rischio. Non per le qualità del giocatore, che sono ottime, ma perché è ancora invischiato in una brutta inchiesta giudiziaria nel suo Paese, in Islanda. È accusato di violenze sessuali, ci sarà un processo d’appello a novembre in cui Gudmundsson rischia di essere condannato. C’è la possibilità di prendere un giocatore che dopo tre mesi non sia più a disposizione, a questo punto credo che la Fiorentina debba prendersi qualche garanzia. Spero per lui che venga assolto per non aver commesso il fatto. Gudmundsson è indubbiamente molto forte, ma la Fiorentina e le altre squadre interessate devono stare molto attente».