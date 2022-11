Teotino certo: «Lukaku? Difficilmente vedremo quello dell’Inter Campione!»

Lukaku ha esordito al Mondiale gioco più o meno un quarto d’ora nella sconfitta subita dal Belgio con il Marocco. Secondo Teotino, il numero 90 dell’Inter difficilmente tornerà quello che era. Di seguito il suo intervento a Radio Sportiva

RECUPERO IMPOSSIBILE – Romelu Lukaku rischia seriamente di rimanere una comparsa a questo Mondiale. Secondo Gianfranco Teotino, il centravanti dell’Inter non tornerà quello che era fino a due anni fa: «Lukaku l’abbiamo visto solo dieci minuti, Hazard da quando è andato al Real Madrid è l’ombra del giocatore che avevamo imparato ad ammirare, pure Mertens è invecchiato. Quindi penso che il problema è che questi grandi campioni non hanno alle loro spalle giocatori all’altezza. Il Belgio fuori? È una squadra che spera di ritrovare Lukaku che comunque aveva giocato poco anche prima del Mondiale. Difficilmente lo vedremo come quello che ci ricordiamo nell’Inter Campione»