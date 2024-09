Teotino: «Blocco Inter imputato agli Europei. La verità è un’altra!»

Nell’analizzare la prestazione dell’Italia contro la Francia, Gianfranco Teotino torna alla brutta parentesi degli Europei. Il giornalista spiega perché la condizione atletica del blocco Inter non fosse il vero problema della squadra di Luciano Spalletti.

GAMBE – Alla fine degli Europei in molti hanno puntato il dito contro i nerazzurri di Luciano Spalletti, che non sono riusciti a rendere al meglio con l’Italia. La colpa è stata attribuita all’Inter, rea di aver scaricato troppo i calciatori nel corso della stagione. Gianfranco Teotino, intervenuto su Sky Sport 24, fa luce sulla questione, spiegando: «Pensare che agli Europei fosse solo un problema di testa secondo me sarebbe un errore. Per me c’era anche un problema di gambe. La condizione atletica con cui la Nazionale italiana si è presentata agli Europei era veramente deficitaria. E questa è la colpa più che grande che io do, non tanto a Luciano Spalletti, quanto al suo staff. I giocatori dell’Inter agli Europei erano tutti sotto. Verrebbe da dire “Per forza!”, visto che l’Inter ha fatto quel campionato».

Il vero problema dell’Italia? Non è l’Inter!

LA VERITÀ – Di seguito il punto di vista di Gianfranco Teotino sull’Italia e sulla condizione dei giocatori dell’Inter: «Invece no, perché Lautaro Martinez è andato in Copa America ed è stato il miglior giocatore della competizione. Calhanoglu ha fatto benissimo con la Turchia. Quindi altri giocatori dell’Inter sono stati ricondizionati al punto giusto dopo la fine della stagione, nelle settimane che hanno preceduto gli Europei. Per cui sottolineo quanto per l’Italia ci fosse anche un problema di condizione atletica. che in questo momento non c’è e si è visto. Ho visto i giocatori correre di più ma erano anche messi meglio in campo, con la Francia che lasciava molti spazi, I miei migliori tre di Francia-Italia? Sicuramente Frattesi, Dimarco e Tonali. Avrei dato un otto in pagella. Forse a Frattesi anche otto e mezzo».