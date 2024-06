Teotino: «Barella da non rischiare. Vedo bene due dell’Inter»

Gianfranco Teotino a Sky Sport afferma come Nicolò Barella non sia da rischiare per la prima partita degli Europei. Poi dice la sua anche sulle scelte legate a Davide Frattesi e Matteo Darmian.

NESSUN RISCHIO – Gianfranco Teotino non ha dubbi sul fatto di rischiare o meno Nicolò Barella per la partita d’esordio dell’Italia agli Europei contro l’Albania: «Barella non va rischiato, è un uomo importante per il nostro Europeo. Contro l’Albania non credo sarà una partita particolarmente ostica, quindi se ci sono giocatori a rischio che possono servirci dopo, io non li rischierei. Vengono ripescate anche le migliori terze, quindi non è il caso di rischiare Barella. Spero che per Frattesi sia solo un problemino superabile, perché abbiamo bisogno anche di lui».

Blocco Inter, Frattesi e Darmian si scaldano: l’opinione di Teotino

BLOCCO NERAZZURRO – Teotino, però, non parla solo di Nicolò Barella. Questa la sua opinione anche sugli altri giocatori dell’Inter coinvolti: «In questo momento credo che Frattesi sia l’uomo più caldo della nostra nazionale. Anzi, proprio da quando Spalletti è Commissario Tecnico della nostra nazionale. Questa è una cosa molto importante per il nostro sistema di gioco. Se sta bene, soprattutto nella prima partita e in assenza di Barella io lo farei giocare. In difesa, considerando l’andamento di tutta la stagione, il ballottaggio fra Darmian e Di Lorenzo penso debba vincerlo il primo. Se lo è meritato un po’ di più se andiamo a prendere l’ultima stagione».