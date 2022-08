Teotino: «Asllani presto con Brozovic! Inter coperta per i prossimi 10 anni»

Gianfranco Teotino stravede per Asllani, centrocampista dell’Inter preso quest’estate dall’Empoli. Il giornalista stravede sulle qualità del giovane albanese

GRANDE ACQUISTO − Teotino non ha dubbi sulle qualità di Asllani: «L’Inter ha fatto finora un buonissimo mercato soprattutto se resteranno Denzel Dumfries e Milan Skriniar. Penso sia una squadra più forte dell’anno scorso. Bene anche Kristjan Asllani, lo reputo un grandissimo centrocampista, ha tutto per fare sia il regista che la mezzala. Ha tecnica, fisico, vede la porta. Finora acquisto sottovalutato. Magari partirà come vice Marcelo Brozovic ma potrà giocare presto anche accanto a lui. Inter coperta per i prossimi dieci anni». Le sue parole a Radio Sportiva.