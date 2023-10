Teotino appoggia Barella: «Sfogo legittimo. Mettere un freno alle illazioni!»

In queste ore Barella si è difeso dalle accuse su un’eventuale coinvolgimento nel caso scommesse. In suo supporto arriva anche il giornalista Teotino, intervenuto su Radio Sportiva.

DIFESA – Gianfranco Teotino difende Nicolò Barella e prova a fare chiarezza sulla questione scommesse sportive illegali. Di seguito le parole del giornalista, nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”: «Penso che Barella abbia fatto bene ad intervenire. Lo ha fatto giustamente perché tirato in ballo. Le parole scritte restano. Il suo sfogo è assolutamente legittimo. Dovremmo mettere tutti un freno a questo stillicidio di nomi pubblicati qua e là. Quanto detto in interviste non supportate da nessun tipo di prova, come in questo caso o in altri precedenti, è preso per buono. Sarebbe il caso che la Procura Federcalcio facesse il punto della situazione per capire se sono solo Fagioli e Tonali i giocatori sottoposti a indagine o se ce ne sono anche altri. Bisognerebbe mettere un freno a queste illazioni che vengono da tutte le parti con una presa di posizione ufficiale. Ho paura che venga favorito questo spargersi di nomi palesemente falsi dal fatto che dall’autorità competente non ci arrivino informazioni chiare, dettagliate e precise che ci consentano di farci una verità».