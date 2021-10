Teotino: «2-1 colpa di Dimarco! Lautaro Martinez? Sosta non ha inciso»

Il giornalista sportivo Gianfranco Teotino è intervenuto negli studi di Rai Due durante il programma 90esimo Minuto, dove ha analizzato Lazio-Inter. Soprattutto l’episodio che ha portato al 2-1 biancoceleste con Federico Dimarco a terra.

UNICO COLPEVOLE – Gianfranco Teotino ha puntato il dito contro Federico Dimarco per il 2-1 di Lazio-Inter: «Anche oggi ho visto squadre comportarsi in modo opposto rispetto a Lazio e Inter. Ovvero con i giocatori che buttano palla fuori. Nel 2011 quand’ero alla Fiorentina avevamo provato, con Mihajlovic allenatore, a smetterla col buttare fuori la palla. Lo avevamo comunicato prima dell’inizio del campionato, tuttavia tutti gli altri continuavano a farlo e i nostri non volevano essere diversi. Ieri a livello di regolamento è stato tutto perfetto, la colpa è stata di Dimarco che però si comporta come altri giocatori che restano a terra quando non ce n’è bisogno»

SOSTA E VIAGGI – Gianfranco Teotino, dopo aver parlato di Federico Dimarco, ha commentato anche i viaggi effettuati da Lautaro Martinez per giocare con l’Argentina: «25mila chilometri percorsi nelle ultime due settimane per giocare? Li ha fatti in aereo, non a piedi. Certo, c’è un certo disagio, ma non va a incidere poi così tanto».