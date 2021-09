Teo Teocoli: «Milan da podio. Inter senza Lukaku perde il 30%!»

Teo Teocoli, da sempre tifoso del Milan, intervistato da TuttoSport ha parlato di quella che potrebbe essere la stagione dei rossoneri e i rivali, citando anche l’Inter.

LA STAGIONE – Teo Teocoli in un’intervista parla della stagione dei rossoneri e le possibili avversarie in campionato: «Dove può arrivare il Milan quest’anno? Direi podio. Pensare che sia obbligato a vincere dopo il secondo posto della scorsa stagione forse è un po’ troppo, però ci aspettiamo conferme e se si può un piccolo miglioramento. La rivale numero uno del Milan è il Napoli. L’Inter senza Lukaku vale un 30% in meno e la Juventus sta stentando».

