Tenerani: “Serie A, Inter in testa per rompete...

Tenerani: “Serie A, Inter in testa per rompete righe! Chiesa? Di recente…”

Condividi questo articolo

Intervento sulle frequenze di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Testa Coda”, il giornalista Mario Tenerani ha parlato della possibile ripresa del campionato di Serie A e del futuro di Federico Chiesa, esterno offensivo della Fiorentina nel mirino di Inter e Juventus

RIPRESA – Queste le parole del giornalista Mario Tenerani sugli ultimi sviluppi riguardanti la possibile ripresa del campionato di Serie A. «La notizia di oggi è che ci sono 8 club pronti a firmare il rompete le righe per non riprendere la Serie A e pare che in testa al cartello ci sia l’Inter».

CHIESA – Tenerani sul futuro di Federico Chiesa, ala d’attacco della Fiorentina nel mirino dell’Inter e della Juventus. «Se arriva un’offerta da 70 milioni può partire, a prescindere che sia Inter o Juventus. In questi giorni comunque non ci sono stati contatti con Torino».