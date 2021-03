Tene: «No Romania per Radu? Ha una psiche di ferro, non lo colpirà»

Florin Tene, attuale allenatore dei portieri di Al Wasl, parla del mancato arrivo di Ionut Radu, portiere dell’Inter, nella Nazionale della Romania per via della vicenda delle positività al Covid in casa nerazzurra

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Florin Tene, attuale allenatore dei portieri di Al Wasl, ai microfoni di Digisport su Ionut Radu, portiere dell’Inter che non ha potuto raggiungere la nazionale della Romania. «Ionut Radu è stato sfortunato e non ha potuto lasciare il ritiro dell’Inter per la Romania, lo influenzerà, pensi che continuerà a essere convocato da Radoi in questa campagna? Non lo colpirà, ha una psiche di ferro e credo che sarà convocato dall’allenatore».

Fonte: Digisport.ro