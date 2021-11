Ten Hag: «Onana? Non giocava da tanto, titolare per un motivo preciso»

Onana è tornato tra i pali dell’Ajax nel match di Champions League contro il Besiktas (vedi dichiarazioni). L’allenatore degli olandesi ten Hag ha spiegato i motivi di questa scelta.

RITORNO IN CAMPO – Erik ten Hag ha voluto spiegare perché ha scelto di schierare dal primo minuto l’obiettivo dell’Inter André Onana in Champions League dopo la fine della lunga squalifica per doping: «Remko Pasveer sta andando alla grande, è chiaro. Al momento è forse il miglior portiere dei Paesi Bassi. Ma volevo soprattutto vedere se abbiamo non solo una squadra, ma anche la possibilità di scegliere. Onana è una parte di questo, anche se non giocava da molto tempo. Adesso deve prendere il ritmo partita all’interno dell’Ajax, nel nostro modo di giocare. Volevamo avere tutto nelle nostre mani e non dipendere dall’ultima partita a Lisbona. Ce l’abbiamo fatta».

Fonte: ajax.nl