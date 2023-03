Telepass Plus ti porta allo stadio per l’Inter! Offerta per le partite

Telepass è l’Official Mobility Platform Partner dell’Inter e, per l’occasione, ha istituito un’offerta per le prossime partite. La promozione è valida per le cinque restanti gare casalinghe di Serie A e la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus al Meazza.

IL PARTNER – Come già avvenuto contro Lecce e Juventus, Telepass scende in campo al fianco dell’Inter con un’offerta dedicata per i tifosi nerazzurri. Per le restanti partite di Serie A e Coppa Italia l’Official Mobility Platform Partner del club ha creato un’offerta che dà il 20% di cashback su Strisce Blu, Mezzi Pubblici e Mobilità condivisa nei giorni delle partite in casa dell’Inter. La promozione è valida sino al 28 maggio, giorno in cui la squadra di Simone Inzaghi giocherà l’ultima gara interna (quella contro l’Atalanta). Chi è già cliente Telepass Plus deve semplicemente attivare l’offerta aprendo il menù e inserendo il codice TLP4INTERCITY nella sezione “Codice promo”. Chi non lo è ancora deve, al momento della registrazione al servizio Telepass Plus, inserire il codice segnalato in precedenza. Fra i vantaaggi dell’offerta il pagamento di autostrada, parcheggi convenzionati, Area C di Milano e Strisce Blu, oltre a servizi per il veicolo, mobilità condivisa, cashback e molto altro. Per maggiori informazioni clicca qui.