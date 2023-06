Tegola per il Manchester City? Titolare in dubbio per la finale − CdS

Il Manchester City, come l’Inter, si concentra ora esclusivamente sulla Champions League (vedi articolo): un titolare però ieri, nella finale di FA Cup, ha chiesto il cambio a Guardiola. Presenza a rischio contro i nerazzurri? Le ultime dal Corriere dello Sport.

DUBBIO − Il Manchester City, dopo una partenza lampo con il primo gol segnato a 12” dall’inizio del match, ha leggermente faticato contro il Manchester United in finale di FA Cup. Ma alla fine l’ha spuntata e ha vinto il trofeo grazie alla doppietta di Ilkay Gundogan. Adesso la concentrazione massima, come d’altro canto è per l’Inter (vedi articolo), va tutta sulla finale di Champions League. Il Corriere dello Sport, facendo il punto della situazione per il club inglese, ha sottolineato però anche la richiesta di ieri di Kyle Walker di lasciare in anticipo il campo rispetto al fischio finale. Il giocatore ha, infatti, chiesto a Guardiola di essere sostituito, toccandosi la coscia. La sua presenza potrebbe essere in dubbio nella finale di Champions League contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – Gabriele Marcotti