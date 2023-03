Tedesco (CT Belgio): «Lukaku? Se serve aiuto ha tanti con lui. All’Inter infortuni»

Lukaku stasera sarà impegnato nell’amichevole Germania-Belgio (vedi articolo). A poche ore dalla partita, il commissario tecnico dei Diables Rouges Tedesco si esprime sulla sua condizione, dopo un’annata all’Inter caratterizzata da problemi fisici.

RECUPERO DA COMPLETARE – Romelu Lukaku venerdì ha segnato una tripletta in Svezia-Belgio e questa è una buona notizia anche per l’Inter. In vista dell’amichevole contro la Germania il suo commissario tecnico Domenico Tedesco parla della posizione contrattuale: «Dove può giocare Lukaku? Se ha bisogno di aiuto ha tante persone vicino a lui che lo conoscono molto bene, meglio di me per esempio. Chiedendolo a me è difficile parlare da allenatore, l’unica cosa che voglio è che sia felice quando gioca. Se è così ha le qualità per giocare ovunque. All’Inter ha avuto degli infortuni, lo sa e se è in forma non è facile tenerlo fuori. Io voglio solo che sia felice, perché è quello che merita. È una brava persona».