Tecca: «Zhang ha le idee chiare! Inter, mercato creativo: Inzaghi garanzia»

L’Inter riparte da un nuovo progetto con Simone Inzaghi e dalle parole di Steven Zhang, che in una lunga intervista concessa a “Sky Sport” ha esposto le nuove idee del club (vedi articolo). Massico Tecca – ospite negli studi di “Sky Sport 24” – commenta le mosse dei Campioni d’Italia e le parole del presidente nerazzurro

TITOLARI AGGIUNTI – L’Inter che ha trionfato in campionato non è solo Romelu Lukaku o Lautaro Martinez, per citare i due uomini forse più rappresentativi. Massimo Tecca ci tiene a ricordarlo: «Ricordiamoci che l’Inter quest’anno ha avuto alternative di grande livello: pensiamo per esempio a Danilo D’Ambrosio, Andrea Ranocchia, Roberto Gagliardiani e Matteo Darmian che rischia anche di essere titolare con la partenza di Achraf Hakimi. Quindi comunque la rosa dell’Inter ha dato prova di essere sempre pronta e accesa. Forse è stato proprio questo il messaggio più importante che ha mandato Antonio Conte. Se ne è parlato poco, ma al momento giusto arrivavano i Gagliardini, i D’Ambrosio, i Darmian e i Ranocchia come se fossero titolari aggiunti».

VERIFICA – L’Inter avrebbe bloccato i giocatori in scadenza affinché Simone Inzaghi possa fare chiarezza (vedi articolo): «Bloccare i giocatori in scadenza? Serve intanto a far capire a Inzaghi su quali giocatori potrà contare, quali si sentono legati alla causa dell’Inter e quali vogliono avere più spazio e quindi potrebbero scegliere di andare altrove. Un momento di verifica sulla rosa che hai a disposizione per capire le esigenze di tutti».

IDEE CHIARE – Per finire, Tecca dice la sua sulle dichiarazioni di Steven Zhang: «La parte più interessante è quella rivolta al futuro. L’Inter sarà comunque competitiva ma è chiaro che dalle sue parole si capisce che a un certo punto c’è stata una divergenza tra la strada della società e quella di Conte. Non è il caso adesso di pensare ad acquisti come Lukaku, è chiaro che sarà un mercato creativo. Con un allenatore che rappresenta una ulteriore garanzia per l’Inter in questo momento, perché alla Lazio ha fatto crescere tantissimi giocatori. Se pensiamo a Luis Alberto, Sergej Milinkovic-Savic e il migliore Ciro Immobile. Zhang è giovanissimo ma ha le idee chiare, ha studiato il fenomeno Inter e si sta impegnando, rendendo comunque merito a Conte».