Tecca: “Vidal ideale per Conte, sta nascendo Inter molto interessante”

Massimo Tecca

Massimo Tecca, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato dell’Inter alla luce dell’arrivo di Vidal e della possibile cessione di Skriniar

FINALMENTE VIDAL – Tecca parla dell’arrivo di Vidal: «Forse se dobbiamo scegliere un calciatore ideale per Conte è proprio Vidal. Non solo perché hanno già lavorato assieme e Vidal ha vissuto il momento migliore insieme a Conte segnando tantissimo e non si è più ripetuto a quei livelli. Lui è quello che vuole Conte, inserimenti, strappi, rabbia agonistica, dare una mano in attacco a Lukaku e Lautaro. Vidal è dell’87, non è giovanissimo, ma deve solo dare garanzie sulla condizione fisica perché per completezza è il centrocampista ideale. Meno ragionatore di Barella o Brozovic, ma con tanti modi per arrivare in area. Sta nascendo un’Inter molto interessante, la metto sullo stesso livello della Juventus».

SKRINIAR VIA? – Tecca parla della possibile cessione di Skriniar: «Skriniar è stato per due anni intoccabile, forse la concorrenza, l’arrivo di Godin e l’esplosione di Bastoni lo hanno indebolito caratterialmente. Il giocatore tecnicamente non si discute, ma forse è mancato sul profilo caratteriale e su quello del temperamento a cui tiene Conte. La novità bella è l’esplosione di Bastoni che si è calato subito nella parte diventando forte, prestante e con personalità, non era facile vista l’età».