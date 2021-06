Tecca: «Verratti parte dietro a Barella-Jorginho-Locatelli. Tre impeccabili»

Massimo Tecca – giornalista e telecronista di “Sky Sport” – ha parlato prima di Italia-Galles (vedi formazioni ufficiali), elogiando il centrocampo titolare dell’Italia composto da Nicolò Barella, Jorginho e Manuel Locatelli, che potrebbero rendere difficoltoso il reinserimento di Marco Verratti.

CENTROCAMPO TITOLARE – Grandi complimenti da parte di Massimo Tecca per il centrocampo dell’Italia, composto anche da Nicolò Barella. Queste le sue parole, legate al possibile reinserimento di Marco Verratti in un reparto che nelle prime due partite (contro Turchia e Svizzera) ha mostrato ottime cose: «I tre che hanno giocato finora non hanno mostrato sbavature, cedimenti e sono stati quasi impeccabili. Al momento Marco Verratti è un elemento importantissimo, ma da inserire gradualmente, perché mi sembra che in questo momento parta leggermente dietro agli altri».