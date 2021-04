Tecca: «Super Lega? In Serie A sarà resa dei conti. Un aspetto da chiarire»

Massimo Tecca, intervenuto negli studi di “Sky Sport 24” ha parlato di Inter, Milan e Juventus per cui, 11 club di Serie A, hanno richiesto sanzioni vista l’adesione delle tre squadre al progetto Super Lega

RESA DEI CONTI – Massimo Tecca analizza la situazione relativa ad Inter, Juventus e Milan, per cui 11 club di Serie A hanno chiesto delle sanzioni: «Richiesta di sanzioni a Inter, Juventus e Milan per la Super Lega? Gli interessi sono tanti, è in arrivo la resa dei conti. C’è da chiarire fino in fondo l’improvviso cambio di rotta sui fondi, che rappresentavano una grossa ciambella di salvataggio per tutte le società. Sembrava quella la panacea: all’improvviso dietrofront. Questo aspetto dovrà essere chiarito, sicuramente non a tarallucci e vino».