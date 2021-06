Tecca: «Raspadori all’Inter? Serve una terza punta, sarebbe ottima scelta»

Massimo Tecca, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato dell’interessamento dell’Inter per Raspadori promuovendo la mossa dei nerazzurri sul giovane attaccante del Sassuolo e della Nazionale italiana.

OTTIMA SCELTA – Tecca sostiene che Raspadori potrebbe essere un’ottima scelta per l’Inter, sia per il presente che in prospettiva futura: «L’Inter ha bisogno assolutamente di una terza punta forte, competitiva. Non lo è stato completamente Sanchez anche perché ha cambiato ruolo e ha la sua età. E’ una scelta ottima, se confermata. E’ l’elemento emergente, l’astro nascente del calcio italiano per gli attaccanti. Ha mostrato qualcosa in più degli altri suoi coetanei e non a caso è nel gruppo degli Europei. E’ una scelta di altissimo profilo. L’Inter ha già dato un colpo grosso prendendo Calhanoglu, sarebbe un altro colpo».