Tecca: Â«L’Inter lavora bene con tutti. Conte ha un rimpiantoÂ»

Tecca: «L’Inter lavora bene con tutti. Conte ha un rimpianto»

Massimo Tecca

Massimo Tecca, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato della giornata di campionato di questo fine settimana concentrandosi sull’Inter che contro l’Atalanta vuole continuare la corsa in vetta alla classifica

IL RIMPIANTO – Tecca sottolinea un possibile rimpianto di Antonio Conte: «C’è una frase indicativa quando Conte ci dice il suo rimpianto, se fossimo stati in corsa ora in Coppa saremmo competitivi. Anche lui ammette che all’Inter europea è mancato qualcosa e questa Inter potrebbe andare avanti e dire la sua in Champions. Il rimpianto c’è, ma adesso si trasforma in vantaggio per concentrarsi sulle gare di campionato»

LE RISERVE – Tecca elogia il grande lavoro dell’Inter anche con le cosiddette riserve: «Mi viene in mente l’ultima partita di Darmian contro il Genoa, strepitosa. Vuol dire aver lavorato bene anche con le seconde linee. C’è una formazione titolare ben definita, ma lavorare su testa fisico e morale di chi sa di restare fuori è importante. Il giorno che hai bisogno di Darmian entra e fa una signora partita confermando di essere uno di quelli su cui Conte può fare sicuro affidamento»