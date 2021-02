Tecca: Â«La Lazio puÃ² mettere l’Inter in difficoltÃ . Conte vuole la perfezioneÂ»

Tecca: «La Lazio può mettere l’Inter in difficoltà. Conte vuole la perfezione»

Massimo Tecca, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato della grande sfida Inter-Lazio di domani parlando dei punti di forza e debolezza di entrambe le squadre

LA LAZIO PUO’ FARCELA? – Tecca è convinto che la Lazio possa mettere in difficoltà l’Inter: «Sicuramente. Ha risolto il problema dell’assenza di Luiz Felipe, ha Correa in buone condizioni che è sempre sensibile al fascino delle grandi sfide come queste. La squadra ha una beata incoscienza che la porta ad affrontare con leggerezza anche le squadre più forti come l’Inter»

L’INTER – Tecca parla poi dell’Inter: «E’ notevole la voglia di Conte di non accontentarsi mai, di vedere sempre un ostacolo o un traguardo da raggiungere e questo ha ripercussioni sui giocatori. In cosa può migliorare? La sicurezza difensiva a volte non è ancora perfetta come vuole Conte, deve recuperare il miglior Lukaku. Dal centrocampo le rispose più esaltanti le ha fornite Barella, ma ci vuole qualcosa anche dagli altri in attesa che torni il miglior Sensi. La formula del doppio play Eriksen-Brozovic contro la Juventus non ha esaltato. Ogni reparto ha qualcosa che deve tendere alla perfezione. Anche Lautaro Martinez deve fare qualcosa in più»