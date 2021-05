Tecca: «Inzaghi intelligente e pratico. Per l’Inter un tassello fondamentale»

Massimo Tecca, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha fatto il punto sull’Inter che ha chiuso l’era Antonio Conte dopo lo scudetto vinto e ha deciso di ripartire da Simone Inzaghi.

RIVOLUZIONE IN PANCHINA – Tecca parla del fatto che la Serie A sta vivendo una rivoluzione allenatori e poi si concentra in particolar modo sull’Inter: «La rivoluzione c’è a livello generale, 12 squadre su 20 hanno già cambiato allenatore. Inzaghi si è sempre contraddistinto per intelligenza e senso pratico, si adatta alla squadra. All’Inter non dovrà fare stravolgimenti. Il primo punto fondamentale è la conferma di Lukaku. Con Inzaghi abbiamo visto il miglior Immobile della sua carriera, c’è feeling con gli attaccanti. Lukaku in questo periodo è migliorato tantissimo ed è il primo tassello per una grande Inter. Andrà incontro alle esigenze della squadra e bisognerà vedere in che modo sarà possibile rinforzare. Gli obiettivi sono ambiziosi, ti ha chiamato l’Inter Campione d’Italia: è una grande responsabilità, ma anche un grande stimolo».