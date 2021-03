Tecca: «Inter, vittoria con pressione feroce. In fiducia, e ha alternative»

Condividi questo articolo

Massimo Tecca

Tecca è tornato sulla vittoria di ieri dell’Inter a Parma. Il giornalista, ospite di “23” su Sky Sport, ha parlato di come i nerazzurri sono riusciti a conquistare i tre punti al Tardini e di quella che, secondo lui, è una fuga in classifica.

IN CORSA – Massimo Tecca ritiene che l’Inter stia scappando via: «A me sembra già una fuga così, nel senso che in questo momento tutte quante le altre hanno dei problemi. Chi più chi meno hanno problemi diversi, l’Inter invece in questo momento non ne ha. Una partita come quella col Parma probabilmente, in altri momenti come a inizio stagione dove stentava nei primi tempi, l’avrebbe pareggiata. Invece ieri l’ha vinta con la pressione feroce sul portatore di palla nel primo gol, una delle caratteristiche peculiari di come aggredisce e attacca l’Inter di Antonio Conte. È una squadra in fiducia che riesce a trovare alternative come Alexis Sanchez, con Romelu Lukaku che non lo prendi mai e quando parte palla al piede è gol o assist. Con Sanchez hai l’idea della completezza di questa squadra».