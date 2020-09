Tecca: “Inter, per Vidal saranno fondamentali le motivazioni. Con Conte…”

Massimo Tecca

Massimo Tecca, ospite in studio su “Sky Sport” ha parlato di Arturo Vidal, prossimo acquisto dell’Inter. Il giornalista analizza quale può essere il contributo del cileno alla squadra nerazzurra ed il suo rapporto con Antonio Conte

IMPATTO – Queste le parole di Massimo Tecca: «Arrivo di Vidal nell’Inter? Per un giocatore di queste caratteristiche sono fondamentali le motivazioni. Con Conte ha vissuto il periodo migliore della sua carriera, anche dal punto di vista del feeling con l’allenatore. È una marcia in più, ha forza fisica, sa inserirsi ed è decisivo in zona gol. È il prototipo del centrocampista ideale per Conte. Mi aspetto un Vidal al 100% dal punto di vista dell’impegno e della voglia di fare bene».