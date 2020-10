Tecca: “Inter-Milan si deciderà a centrocampo. Sfida Hakimi-Hernandez…”

Massimo Tecca

Massimo Tecca, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato di Inter-Milan, sfida in programma domani alle ore 18:00. Il giornalista si concentra sulle possibili scelte a centrocampo di Antonio Conte.

QUALITA’ – Queste le parole di Massimo Tecca: «Il centrocampo dell’Inter è più solido e robusto rispetto a quello del Milan che però, forse, ha più qualità visto il periodo di forma di Calhanoglu. Le sei assenze condizionano l’Inter, soprattutto in difesa. D’Ambrosio e Kolarov non offrono il massimo delle garanzie in previsione del derby. È un centrocampo da battaglia quello dei nerazzurri, più qualità quello del Milan. Il duello più intrigante è quello tra Hakimi ed Hernandez sulla fascia, oltre a quello tra i due bomber Ibrahimovic e Lukaku. Il derby si deciderà a centrocampo».