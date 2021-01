Tecca: “Inter, migliorato approccio alla gara. Mercato? Ecco cosa serve”

Massimo Tecca

Massimo Tecca, presente negli studi di “Sky Sport” ha parlato di Inter-Crotone, match vinto dai nerazzurri con il punteggio di 6-2. Il giornalista analizza, inoltre, il possibile mercato dei nerazzurri

NO ESIGENZE – Queste le parole di Massimo Tecca: «L’Inter ha migliorato gli approcci alla gara, con qualche sbavatura difensiva di troppo che ha permesso al Crotone di segnare due gol. Però un atteggiamento positivo e più verticale. Poi se la palla viaggia velocemente verso la coppia di attaccanti dell’Inter, i nerazzurri possono mettere in difficoltà qualsiasi difesa in Serie A. Mercato? I nerazzurri non hanno bisogno di rinforzi. Operazioni come quella di Eriksen dello scorso anno dimostra che spesso si fanno acquisti senza ricavarne utilità. Potrebbe servire un attaccante di complemento, ma nessun acquisto di primo piano».