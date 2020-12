Tecca: “Inter, lotta scudetto un obbligo! Eriksen? Delusione per 2 motivi”

Inter e Milan animano al momento la lotta scudetto, con i rossoneri in testa e i nerazzurri a un solo punto di distanza. Massimo Tecca – ospite negli studi di “Sky Sport 24” – dice la sua sul derby al vertice e boccia definitivamente l’operazione Eriksen. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

LOTTA SCUDETTO – Inter e Milan dominano la classifica di Serie A. Secondo Massimo Tecca, potrebbe essere un duello esaltante fino alla fine: «Due squadre che battono strade diverse ma sono comunque efficaci. Il Milan è più divertente, più solida e fisica l’Inter. È un bel duello, aspettando che arrivino anche altre squadre. Derby scudetto? Al momento questa definizione fotografa una situazione di fatto e può accompagnarci fino alla fine del campionato. Aveva più responsabilità l’Inter per quello che aveva fatto vedere l’anno scorso e per i rinforzi arrivati in precedenza. Sono stati esauditi i desideri di Antonio Conte, la squadra è competitiva, ha fallito a livello europeo ed è quasi obbligata a lottare per lo scudetto, anche per dare una risposta a chi la vuole sempre in alto. Lotterà fino all’ultimo. L’Inter, dopo un periodo in cui faceva storcere la bocca, ha ritrovato una mentalità molto forte».

BOCCIATURA – Tecca, in chiusura, boccia definitivamente l’operazione Christian Eriksen: «Eriksen? È stato una grande delusione, rispetto alle aspettative con le quali è arrivato e anche per quanto è stato pagato. Non ha mai ripetuto le imprese che lo hanno reso celebre in Premier League e quindi a questo punto, a meno di ripensamenti, mi sembra ormai un corpo estraneo alla squadra».