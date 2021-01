Tecca: Â«Inter-Juventus, attacchi saranno decisivi. Chance per i nerazzurriÂ»

Tecca: «Inter-Juventus, attacchi saranno decisivi. Chance per i nerazzurri»

Massimo Tecca, presente negli studi di “Sky Sport” ha parlato di Inter-Juventus, match in programma domenica alle 20:45. Il giornalista analizza il match e l’importanza che rappresenta per le due formazioni

DECISIVA – Massimo Tecca si focalizza su Inter-Juventus, sfida al vertice in Serie A in programma domenica alle 20:45. Il match è di notevole importanza per entrambe le formazioni che non possono permettersi passi falsi. Secondo il giornalista, inoltre, ad essere decisive saranno certamente le coppie d’attacco di entrambe le formazioni: «Entrambe le formazioni hanno coppie d’attacco formidabili, che si completano a vicenda. È soprattutto dai loro piedi che si deciderà questa sfida. È una grande occasioni per i nerazzurri e per Conte perché è la prima volta, in questi anni, che l’Inter può insidiare la Juventus che è in risalita».