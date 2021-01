Tecca: “Inter-Juventus? Poche differenze, io punto su Brozovic”

Massimo Tecca

Massimo Tecca, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha esposto il suo pensiero sui possibili temi di Inter-Juventus, supersfida in programma questa sera allo stadio Giuseppe Meazza

BROZOVIC PROTAGONISTA – Tecca parla della sfida di questa sera e individua in Marcelo Brozovic un possibile protagonista: «C’è poca differenza tra Inter e Juventus. Alla negatività di Vidal io contrappongo la riscoperta di Brozovic che altre volte è stato discontinuo, ma mi sembra stia dando una discreta mano in lucidità, costanza e personalità in mezzo al campo bilanciando un po’ la fase negativa che sta vivendo Vidal. Immagino un uomo inatteso a risolvere, anche se nel calcolo delle possibilità un gol di Lukaku, Ronaldo, Morata o Lautaro Martinez ha una quota bassa, sono loro i primi attori. Un gol di outsider per me potrebbe arrivare da Brozovic per l’Inter o Chiesa per la Juventus».