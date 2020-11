Tecca: “Inter, i dettagli si allenano! Al Real concessi spazi inconcepibili”

Condividi questo articolo

Massimo Tecca

Massimo Tecca, telecronista e giornalista di “Sky Sport”, ha commentato la prestazione dell’Inter contro il Real Madrid nella gara di ieri sera, a Valdebebas

PARTICOLARI – L’Inter ha ceduto il passo al Real Madrid di Zinedine Zidane al termine di una gara estremamente emozionante. Ai microfoni di “Sky Sport”, Antonio Conte ha sottolineato l’importanza dei dettagli nel determinare l’esito del match di Valdebebas. Massimo Tecca, telecronista di “Sky Sport”, la pensa diversamente: «Secondo me i dettagli si devono allenare. Quelli dell’Inter sono errori difensivi inconcepibili se rapportati al curriculum di certi giocatori. Prendere gol ieri in contropiede, dopo una prima mezz’ora di secondo tempo da grande squadra, è inconcepibile. A livello internazionale non te le perdonano. I nerazzurri concedono spazi inconcepibili. C’è bisogno di ritrovare un equilibrio necessario per tenere la squadra protetta».