Tecca: “Inter forte ma girone di Champions League insidioso. Eriksen…”

Massimo Tecca

Massimo Tecca, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato dell’Inter e del possibile cammino della squadra di Antonio Conte in Champions League. Una battuta, infine, su Lautaro Martinez e Christian Eriksen

INSIDIOSO – Queste le parole di Massimo Tecca: «Il Covid-19 ha decimato la rosa dell’Inter che potrebbe avere problemi negli impegni immediati dopo la sosta. La squadra di Conte sfiderà il Real Madrid alla terza giornata di Champions League, avrà modo di testare le ambizioni contro il Borussia Monchenbladbach e lo Shakhtar Donetsk. È un gruppo insidioso, per come è strutturata la squadra nerazzurra, però, ha una qualità superiore. Eriksen? È il grosso enigma della stagione. Ha avuto delle occasioni, ma non le ha sfruttate bene. Non è il leader che abbiamo visto in precedenti occasioni. Lautaro Martinez? Un leader, ha metabolizzato bene le voci di mercato. Mi sembra la carta vincente per Antonio Conte».