Tecca: "Inter e Napoli da scudetto, Conte vuole trovare una cosa"

Massimo Tecca

Massimo Tecca, ospite negli studi di "Sky Sport", ha parlato dell'Inter alla vigilia dell'importante sfida di campionato di domani che vedrà i nerazzurri attendere il Napoli al Giuseppe Meazza

A CACCIA DI CERTEZZE – Tecca sostiene che l’Inter domani contro il Napoli debba andare anche a caccia di alcune certezze: «Tutte e due sono da scudetto, ma devono risolvere alcuni problemini. In questo momento come condizione fisica credo stia meglio l’Inter che ha ritrovato delle certezze, ma il Napoli ha dimostrato di fare bene. La mancanza di gol però stride con la grande qualità che ha davanti. Se l’Inter batte il Napoli e lo fa bene ha una spinta grandissima e nel discorso di Conte vedo voglia di trovare continuità di partite giocate bene. Anche quella di Cagliari è una partita folle, c’è un’Inter che va in svantaggio, poi gioca un quarto d’ora di assalto e la vince perché ha qualità, ma c’è una dispersione di energie incoerente. Tutto quel furore poteva essere messo in campo prima per evitare di rincorrere nel finale una vittoria che è stata comunque molto convincente».