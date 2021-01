Tecca: “Inter, dovere di vincere. Tra Lukaku e Dzeko…”

Massimo Tecca

Massimo Tecca, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato della sfida che tra pochi minuti attende l’Inter impegnata nel lunch match sul campo della Roma

VINCERE UNO SCONTRO DIRETTO – Tecca parla di una missione per entrambe le squadre: «Il dovere di riuscirci per l’Inter, il piacere di provarci per la Roma che vuole assolutamente e deve vincere una partita contro una grande, cosa che non ha mai fatto. L’Inter ci è riuscita contro il Napoli, ma non fu una partita straordinaria, quindi c’è anche questa necessità».

I SINGOLI – Tecca parla di alcuni singoli: «Sensi continua ad oscillare, quando sta bene è l’uomo del salto di qualità. Deve essere al massimo della condizione. Secondo me Lukaku ha una maggiore incidenza di Dzeko, la Roma ha diversificato la sua produzione offensiva ed è riuscita a trovare strade alternative mentre l’Inter spesso poggia buona parte del suo gioco sulla palla per Lukaku».