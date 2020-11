Tecca: “Inter con pressione, ma col Real Madrid puÃ² e deve vincere”

Tecca: “Inter con pressione, ma col Real Madrid può e deve vincere”

Massimo Tecca

Massimo Tecca, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato della fondamentale sfida di Champions League che vedrà l’Inter opposta al Real Madrid questa sera

VITTORIA POSSIBILE – Tecca sostiene che la vittoria sia possibile, considerando anche che all’andata in Spagna la squadra nerazzurra ha perso per alcuni errori evitabili: «Se l’Inter avesse gestito meglio, evitando quei piccoli errori che fanno la differenza, avrebbe portato a casa un risultato positivo. Può vincere questa partita e la deve vincere. Questo pensiero ti mette pressione, ma è giusto che te la metta. Contro il Real Madrid l’Inter incominciò la sua grande storia europea, speriamo in questo ricorso storico».