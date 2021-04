Tecca: «Inter certezza, squadra che esprime solidità. Scudetto? Quasi»

Massimo Tecca, intervenuto negli studi di “Sky Sport 24” ha parlato di dell’Inter, impegnata domenica contro il Cagliari a San Siro. Il giornalista analizza il momento dei nerazzurri

SOLIDITA’ – Massimo Tecca analizza il momento dell’Inter di Antonio Conte, capolista in Serie A. I nerazzurri, domenica, sfideranno il Cagliari a San Siro: «Inter? Scudetto sul petto no, ma quasi. Nell’ultimo periodo ha vissuto certezze, le avversarie hanno avuto alti e bassi. I nerazzurri esprimono una solidità che le altre non possono vantare. Sanchez? È un gruppo in fiducia, anche chi entra riesce a dare il massimo. Lo abbiamo visto con Ranocchia e lo stesso cileno».