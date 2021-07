Tecca: «Inter, bene rosa confermata. Ora migliorare in Champions League»

Massimo Tecca ha commentato su Sky Sport 24 la rosa dell’Inter. Secondo il giornalista, i nerazzurri hanno fatto bene a confermare la squadra dello scorso anno ma adesso deve migliorarsi anche in Champions League.

EUROPA − Così il giornalista Massimo Tecca sulla ripartenza dell’Inter campione in carica: «La conferma di questa rosa è importante. La squadra è migliorata durante la stagione con Antonio Conte. Ritrovare la stessa intelaiatura con un nuovo allenatore può fare solo bene per riprendere. L’Inter deve, quindi, riconfermarsi in campionato per difendere il titolo vinto con quattro giornate di anticipo e soprattutto dovrà migliorare in Champions League».