Tecca: “Inter, approccio importante. Una cosa mi preoccupa”

Massimo Tecca

Massimo Tecca, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato dell’Inter che domani sarà impegnata nella delicata trasferta dell’Olimpico contro la Roma

PREOCCUPAZIONI – Tecca sottolinea alcuni aspetti preoccupanti che potrebbero condizionare la prestazione della squadra di Antonio Conte: «Di preoccupante ci sono le amnesie difensive, è come se la difesa dell’Inter a volte si sentisse così forte da lasciarsi andare. Preoccupa poi l’approccio dei primi tempi. Contro la Roma sarà fondamentale non sbagliare l’approccio, è importante che Vidal ritrovi la condizioni ed è importante il ritorno di Lukaku: non sarà al massimo, ma sarà importante e decisivo come sempre».