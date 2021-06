Tecca: «Hakimi via? L’Inter ha delle valide alternative»

Massimo Tecca, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato del mercato dell’Inter in particolare riferimento all’ormai apparentemente sicuro trasferimento di Hakimi al PSG.

LE ALTERNATIVE – Tecca è convinto che la squadra nerazzurra abbia già in casa la possibilità di non far rimpiangere Hakimi «L’Inter ha comunque dimostrato di avere in casa buone alternative come Darmian, il simbolo dei giocatori meno utilizzati da Conte che hanno dato un ottimo rendimento, ma ci sono anche Ranocchia o Gagliardini. Come laterale Darmian non è una soluzione di ripiego, ma è un’alternativa valida. L’Inter ce l’ha in casa, non c’è bisogno di andare a cerare un motorino così forte e brillante sulla fascia se hai problemi finanziari. Questa potrebbe essere una soluzione, considerando le ristrettezze. Si parlava anche della possibilità Raspadori, ci potrebbe essere bisogno di un inserimento in attacco nel caso venisse sacrificato Lautaro Martinez, ma sappiamo le difficoltà dell’Inter».