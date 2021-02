Tecca: Â«Derby importante. Inter solida, il Milan deve ritrovarsiÂ»

Tecca: «Derby importante. Inter solida, il Milan deve ritrovarsi»

Massimo Tecca

Massimo Tecca, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato del derby Milan-Inter in campo al Giuseppe Meazza tra meno di un’ora: una stracittadina che può valere un pezzo di scudetto

DERBY IMPORTANTE – Tecca sottolinea l’importanza della partita: «L’Inter è in vantaggio nel borsino ideale delle quotazioni di forma e salute. E’ un derby importante per il Milan che ha bisogno di ritrovarsi dopo la partita non giocata a La Spezia e quella di Belgrado, deve dare una risposta da Milan, la squadra che è stata capolista, che ha impressionato la critica. L’Inter c’è già ed è più solida, il Milan deve dare risposte immediate. Un pronostico? Pareggio»