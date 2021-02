Tecca: Â«Derby grande occasione per l’Inter, il Milan deve ritrovarsiÂ»

Tecca: «Derby grande occasione per l’Inter, il Milan deve ritrovarsi»

Condividi questo articolo

Massimo Tecca

Massimo Tecca, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato del derby scudetto in scena domani pomeriggio al Giuseppe Meazza in cui Inter e Milan si giocheranno la vetta della classifica

L’OCCASIONE – Tecca sottolinea quanto questo derby sia importante per entrambe le squadre: «E’ una grande occasione per l’Inter di mandare in scena la prima fuga del campionato. Per il Milan è l’occasione di cancellare questa settimana un po’ strana che ha minato un po’ di certezze nella pattuglia rossonera che in Europa League comunque faceva a meno di giocatori importanti che torneranno domani. Il Milan deve ritrovarsi, l’Inter ha la grande occasione di dare un colpo importante al campionato»